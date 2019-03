Trump prorroga por um ano decreto de emergência contra Venezuela

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, prorrogou por mais um ano o decreto de emergência nacional na Venezuela. A iniciativa começou na gestão do presidente Barack Obama, em março de 2015. Para Trump, a situação no país sul-americano não melhorou e deve ser considerada uma ameaça à segurança norte-americana.

O decreto inclui sanções contra funcionários do governo de Nicolás Maduro e restrições econômicas. O aumento de sanções à Venezuela foi anunciado, no mês passado, durante reunião do Grupo de Lima, na Colômbia, da qual participou o vice-presidente dos EUA, Mike Pence.

Em comunicado enviado ao Congresso, Trump diz que a Venezuela representa "ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos".

Em resposta, o governo venezuelano chama a renovação da medida como "um erro histórico" no contexto de agressão econômica e ameaças.

*Com informações da Telesur, emissora multiestatal com sede em Caracas