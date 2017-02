Trump promete reformar política de imigração baseado em sistema de mérito

Em seu primeiro discurso no Congresso norte-americano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump prometeu reformar a política de imigração do país com substituição de sistema tradicional por um sistema de mérito. "A política atual de imigração diminui os salários de nossos trabalhadores menos qualificados e colocam uma grande pressão sobre os contribuintes", afirmou.

Segundo Trump, países como Canadá e Austrália usam um sistema de imigração baseado no mérito. "É um princípio básico que aqueles que buscam entrar em um país precisam conseguir se sustentar financeiramente. Entretanto, aqui nos EUA, não reforçamos essa regra. De acordo com a Acadêmica Nacional de Ciências, nosso sistema atual de imigração custa aos contribuintes muitos bilhões de dólares ao ano", declarou.

O republicano afirmou que se afastar de uma política de imigração de "trabalhadores de mão de obra barata" e adotar um sistema baseado em mérito traria diversos benefícios como o aumento dos salários e a chegada de mais famílias à classe média.

