O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta oficial no Twitter nesta segunda-feira para prometer que esta será uma semana importante para anúncios no setor de infraestrutura no país. Em sua mensagem, ele criticou os gastos americanos no Oriente Médio.

"Esta será uma grande semana para infraestrutura. Após gastar tão estupidamente US$ 7 trilhões no Oriente Médio, agora é hora de investir em NOSSO País!", escreveu Trump.

Trump deve anunciar hoje uma plano de investimentos de US$ 1,5 trilhão, sendo US$ 200 bilhões para infraestrutura.