Trump prevê que reforma tributária será aprovada ainda este ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que acredita que a reforma tributária dos republicanos vai ser aprovada ainda este ano e criticou líderes democratas, dizendo que "eles só falam" e "não agem".

Ao lado do presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, e do líder dos republicanos na Casa, Mitch McConnell, Trump disse a jornalistas que eles estavam "numa posição muito boa", depois passagem do projeto republicano no Comitê Orçamentário do Senado, nesta tarde. Ele acrescentou, no entanto, que deve haver ajustes no projeto.

Trump falou após uma reunião a portas fechadas com líderes republicanos que não estava surpreso que nenhum democrata tenha comparecido ao encontro. "Parece que nada é mais importante para os democratas do que aumentar os impostos", disse. (Matheus Maderal - matheus.maderal@estadao.com)