Trump pretende cortar 37% de despesas do Departamento de Estado

O governo de Donald Trump pretende propor uma redução de 37% nos gastos com o Departamento de Estado, cortes na Agência para o Desenvolvimento Internacional (AID, na sigla em inglês) e iniciativas do ex-presidente Barack Obama, informou uma fonte familiarizada com as discussões orçamentárias na Casa Branca.

Trump prepara um orçamento que, segundo funcionários, vai adicionar US$ 54 bilhões nos gastos com defesa. O aumento poderá ser concretizado por meio de significativos cortes em outras áreas, disseram funcionários na segunda-feira, em especial no Departamento de Estado e nas despesas com ajuda internacional.

O orçamento do Departamento de Estado e da AID para este ano somam aproximadamente US$ 50 bilhões. Pessoas familiarizadas com as discussões sobre o orçamento disseram que a administração Trump está examinando o crescimento dos gastos do Departamento de Estado durante o governo Obama, incluindo o causado pela adição de enviados especiais, embora eles digam que isso não cobriria os cortes propostos.

Um funcionário dos EUA disse que o Departamento de Estado considera a ajuda ao desenvolvimento a outros países como uma fonte significativa para os cortes.

Algumas prévias sobre os cortes propostos por Trump já encontram resistência entre parlamentares democratas e republicanos. "Isso está definitivamente morto na chegada", disse o senador Lindsey Graham (R., S.C.) aos repórteres na terça-feira, dizendo que o orçamento do Departamento de Estado proposto "coloca nossos diplomatas em risco". Fonte: Dow Jones Newswires.

