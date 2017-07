Trump pressiona Senado a discutir revogação do Obamacare antes de recesso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso há pouco com o objetivo de pressionar o Senado a discutir a revogação e substituição do Obamacare antes que os parlamentares tirem o recesso de verão, previsto para começar em agosto. Na semana passada, quatro senadores republicanos se declararam contra o projeto de reforma na saúde, impedindo que se chegasse ao mínimo de votos necessários para avançar com a mudança.

No discurso de hoje, Trump contou histórias de algumas famílias que foram prejudicadas pelo Obamacare e disse que a lei aprovada na gestão de seu antecessor, Barack Obama, "virou um pesadelo", "faliu nosso sistema de saúde" e "é a morte".

Em seguida, Trump reclamou da falta de apoio dos senadores democratas e salientou a necessidade do voto de todos os republicanos para aprovação do projeto. "O senador que votar contra o início do debate não se importa com o mal que o Obamacare criou. Estamos aqui para resolver os problemas do povo", disse.

Entre os benefícios citados pelo presidente com a revogação do Obamacare está a estabilização do mercado de seguros de saúde, bem como a redução do prêmio pago pelos segurados na contratação do plano. Trump também mencionou o investimento de US$ 45 bilhões no combate à epidemia de opioides que se espalha pelos EUA.

Minutos após o pronunciamento de Trump, o líder do Senado, Mitch McConnell, usou o Twitter para se manifestar: "Amanhã, o Senado irá votar pelo início de um debate sério sobre como consertar o problema no sistema de saúde dos e se afastar das falhas do Obamacare". (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)

