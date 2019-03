Trump: Presidente do Google diz estar comprometido com Exército americano

O presidente americano Donald Trump utilizou sua conta no Twitter para informar que se encontrou com o presidente do Google, Sundar Pichai. Segundo o chefe de Estado, Pichai haveria enfatizado que está "totalmente comprometido com o Exército americano, não com as forças chinesas".

O encontro ocorreu em meio a um cenário de críticas por parte de Trump não só ao Google como a outras empresas de tecnologia. Para o presidente, elas estariam favorecendo a China. Segundo Trump, também foram discutidas "políticas justas" e outras medidas que o Google pode tomar para beneficiar o país.