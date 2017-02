Trump prepara decretos para reverter políticas de Obama na área ambiental

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara decretos que representam recuos em relação a políticas do período do presidente Barack Obama em relação ao clima e à poluição da água, de acordo com reportagem do Washington Post. O jornal cita como fontes várias pessoas ligadas ao assunto, que pediram anonimato.

O governo republicano quer deixar claro que está determinado a promover a produção de combustíveis fósseis e a impulsionar a atividade econômica, mesmo que isso entre em choque com algumas salvaguardas ambientais, diz o diário.

Um dos decretos determinará mudanças em regulações de 2015 que limitam as emissões de gases causadores do efeito estufa por companhias do setor elétrico e também acaba com uma moratória relativa a um programa federal sobre carvão. O segundo decreto altera uma norma que restringia algumas operações agropecuárias porque elas poderiam poluir cursos d'água.

Veja Também

Comentários