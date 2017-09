Trump planeja visitar Coreia do Sul, China e Japão em novembro

O presidente dos EUA, Donald Trump, irá visitar Coreia do Sul, Japão e China durante um período de 12 dias em novembro, em sua primeira viagem ao continente asiático desde que assumiu o poder, informou hoje a Casa Branca.

Durante a viagem, o presidente e a primeira-dama Melania Trump também visitarão Vietnã, Filipinas e Havaí.

A viagem de Trump tem o objetivo de "fortalecer a determinação internacional de confrontar a ameaça da Coreia do Norte", disse a Casa Branca, além de "garantir a desnuclearização completa, verificável e irreversível da Península Coreana. O presidente também discutirá questões comerciais.

Trump participará ainda de reuniões de cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês) e da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

O giro de Trump, entre 3 e 14 de novembro, será sua quarta viagem internacional como presidente. Em maio, ele esteve em cinco países, incluindo Arábia Saudita, Israel e Itália, antes de participar de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas. Em julho, Trump visitou Polônia e Alemanha, para uma cúpula do grupo dos 20 (G-20). Ainda em julho, Trump esteve na França para celebrar o Dia da Bastilha e marcar o 100º aniversário da entrada dos EUA na Primeira Guerra Mundial. Fonte: Dow Jones Newswires.

