Trump planeja nomear médico conservador para comando de agência dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja indicar Scott Gottlieb, um pensador conservador e médico com experiência anterior no governo, para o comando da Food and Drug Administration (FDA), afirmou a Casa Branca nesta sexta-feira. Gottlieb tem laços com o setor de farmacêuticos e já atuou como vice-comissário do FDA no governo do presidente George W. Bush.

Gottlieb defende algumas visões que, em alguns casos, podem significar menos regulações na principal agência que regula medicamentos e supervisiona o setor de alimentos nos EUA. As visões dele parecem alinhadas com o governo Trump, especialmente porque o médico geralmente favorece a aprovação mais rápida dos produtos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários