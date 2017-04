Trump permite que Estados bloqueiem verba para entidades que promovem aborto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira um decreto que autoriza Estados a reter verbas federais para planejamento familiar para entidades como a organização sem lucrativos Planned Parenthood e outras que fornecem vários serviços de saúde reprodutiva, entre eles o aborto.

A medida de Trump reverte uma regra finalizada pouco antes do fim do governo do ex-presidente Barack Obama. Trata-se da mais recente regulação da era Obama revertida agora pela nova administração. A lei federal já proíbe dinheiro do governo para aborto, exceto em casos de estupro ou incesto ou para salvar a vida da mãe.

Trump assinou a medida em um evento a portas fechadas no Salão Oval. A lei foi aprovada por margem estreita no Senado no mês passado. Um senador que estava se recuperando de uma cirurgia nas costas votou, o que gerou um empate, rompido pelo voto do vice-presidente americano, Mike Pence, que também atua como presidente do Senado. Fonte: Associated Press.

