Trump pede urgência em aprovação de reforma tributária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu em sua conta oficial no Twitter um pedido de urgência para o início da reforma tributária.

"Republicanos devem começar a legislação da reforma tributária/corte de impostos o mais cedo possível. Não esperem até o fim de setembro. É necessário agora mais do que nunca. Vamos logo!", escreveu.

Trumpo também criticou os congressistas republicanos, enquanto se aproxima dos democratas.

"Republicanos, me desculpem, mas eu estou ouvindo sobre 'revogar e substituir' por sete anos. Não aconteceu!", escreveu Trump, referindo às tentativas falhas do partido republicano de aprovar a reforma na saúde.

Trump também reclamou da tática obstrucionista do Senado que exige a aprovação de 3/5 dos senadores para aprovar uma lei. Ele tuitou que a regra "nunca permitirá que os republicanos aprovem grandes leis".

O comentário de Trump ignora, no entanto, o fato de que as regras a que as tentativas de aprovar a reforma na saúde estão submetidas requerem maioria simples para aprovação, e não 3/5. (Flavia Alemi, com Associated Press - flavia.alemi@estadao.com)

Veja Também

Comentários