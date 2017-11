Trump pede que Saudi Aramco seja listada no mercado americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que falou com o rei da Arábia Saudita sobre listar sua gigantesca companhia de petróleo estatal, a Saudi Aramco, nos Estados Unidos.

Trump disse que ele quer que a Arábia Saudita "considere fortemente a Bolsa de Valores de Nova York ou a Nasdaq ou francamente em qualquer outro lugar localizado no país (EUA)". Segundo o presidente dos EUA, isso não tinha sido considerado pelos sauditas em função de "litígios, risco e outros riscos".

"Eu falei com o rei pouco tempo atrás e eles vão considerar isso", disse Trump, acrescentando: "É muito importante. Queremos ter todos os grandes listados."

O presidente escreveu na manhã de sábado que ele "apreciaria muito" que os sauditas listassem a Saudi Aramco nos EUA, dizendo que é "importante" para o país.

Espera-se que a Arábia Saudita torne pública uma pequena fatia da Saudi Aramco, que controla algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, ao longo de 2018.

Embora seja esperado listar as ações no próprio mercado de ações da Arábia Saudita, conhecido como Tadawul, também é esperado que se promova o que é conhecido como uma dupla listagem, envolvendo outra bolsa de valores, internacionalmente. Quando a Saudi Aramco for pública, espera-se que se torne uma das empresas mais valiosas do mundo.

Londres e outras grandes cidades com bolsas de valores também têm disputado a listagem internacional da empresa. No entanto, há preocupações de que uma listagem pública em Nova York ou Londres, por exemplo, acarrete exigências de transparência.