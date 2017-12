Trump pede para que sauditas liberem acesso de ajuda humanitária ao Iêmen

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu hoje para que o governo da Arábia Saudita encerre o bloqueio ao Iêmen imediatamente, citando preocupações humanitárias.

"Eu orientei as autoridades do meu governo a pedirem à liderança do Reino da Arábia Saudita que permita completamente a entrada de alimentos, combustíveis, água e medicamentos no território iemenita, onde as pessoas precisam disso desesperadamente".

Uma coalizão liderada pelos sauditas estão combatendo rebeldes houthis apoiados pelo Irã no Iêmen, desde março de 2015. A coalizão impôs um bloqueio ao país, com o objetivo de restabelecer o poder do governo internacionalmente reconhecido de Abed Rabbo Mansour Hadi.

Confrontos violentos na capital iemenita, Sanaa, resultaram em pelo menos 125 mortes, de acordo com grupos de ajuda. Na terça-feira, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) alertou sobre a situação humanitária "grave e deteriorada do Iêmen", dizendo que o país está a beira de uma fome catastrófica". A guerra do Iêmen matou mais de dez mil civis e deslocou 3 milhões. Fonte: Associated Press.