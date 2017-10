Trump pede para que membros da ONU confrontem os que ameaçam com o terror

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua proclamação no Dia das Nações Unidas para pedir aos 193 Estados-membros que trabalhem juntos e confrontem "aqueles que ameaçam com caos, turbulência e terror".

Sublinhando a importância do multilateralismo, ele reafirmou o comprometimento dos EUA com os objetivos da ONU e disse que seu propósito "permanece essencial hoje" para que várias nações cooperem "para preservar a soberania, aumentar a segurança, construir a prosperidade e promover os direitos humanos e liberdades fundamentais".

As palavras de Trump vêm antes de uma reunião do presidente com o secretário-geral da ONU, António Guterres na Casa Branca. Eles devem discutir questões como Coreia do Norte, Mianmar, Síria, Iraque, terrorismo e a reforma da ONU. Fonte: Associated Press.