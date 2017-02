Trump pede mudanças rápidas no Nafta, para um comércio mais "livre e justo"

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse querer fazer rápidas mudanças no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês). Para um grupo de legisladores, ele comentou querer acelerar o processo, se possível.

Em uma reunião na Casa Branca com congressistas, Trump disse que deseja adicionar mais um "F" ao Nafta, que representaria "free and fair trade, not just free trade" - "livre e justo comércio, não apenas livre comércio".

Trump ainda afirmou que Wilbur Ross, indicado como secretário de Comércio, poderia liderar as negociações por parte da Casa Branca.

De acordo com a legislação comercial de 2015, Trump teria que informar o Congresso 90 dias antes de iniciar negociações formais sobre o Nafta ou outro acordo comercial. Fonte: Dow Jones Newswires.

