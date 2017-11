Trump pede fim de programa de imigração Loteria de Vistos de Diversidade nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu urgentemente por medidas de imigração mais duras, com base em habilidades e na meritocracia, em vez do atual sistema de loterias, após o ataque terrorista em Nova York, que deixou oito mortos.

Durante uma reunião de gabinete, Trump observou que o motorista entrou em solo americano por meio do programa Loteria de Vistos de Diversidade. Com isso, o republicano pediu ao Congresso que comece a trabalhar "imediatamente" para dar fim ao programa, que se aplica a países com taxas baixas de imigração para os EUA. "Nós temos que ser mais difíceis quanto à entrada de pessoas, mas muito mais inteligentes e menos politicamente corretos", afirmou.

No início desta quarta-feira, o presidente chamou o programa de vistos de "uma beleza para Chuck Schumer", fazendo referência ao líder democrata no Senado. Pouco depois, Schumer acusou Trump de querer "politizar" a tragédia.

Funcionários disseram que o suspeito, a quem Trump chamou de "animal", é natural do Usbequistão. O porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Tyler Houlton, afirmou que o usbeque entrou nos EUA legalmente sob a luz do programa de vistos de diversidade em 2010. Fonte: Associated Press.