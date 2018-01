Trump pede ao Congresso US$ 1,5 trilhão em investimentos em infraestrutura

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou durante o discurso sobre o Estado da União que deseja que o Congresso produza uma lei que gere ao menos US$ 1,5 trilhão em novos investimentos em infraestrutura. "É hora de reconstruirmos nossa infraestrutura", comentou o presidente.

Trump disse esperar que democratas e republicanos trabalhem juntos para um plano que modernize a infraestrutura do país. Ele disse, ainda, que seu governo terá o apoio do setor privado americano e pediu que a legislação também contenha parcerias com os governos estaduais e municipais.