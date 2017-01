Trump parabeniza Senado por iniciar processo de derrubada do Obamacare

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o Senado norte-americano em mensagem no Twitter nesta quinta-feira, pela aprovação de uma resolução que permite dar início ao processo de derrubada do Affordable Care Act, conhecido como Obamacare, programa de saúde vitrine do presidente Barack Obama.

"Parabéns ao Senado por tomar o primeiro passo para #RevogarObamacare - agora tudo depende da Câmara!", escreveu Trump, usando a hashtag no Twitter que faz campanha pelo fim do programa de saúde.

Em sua coletiva de imprensa ontem, o presidente eleito afirmou que irá lançar um plano para "quase simultaneamente" derrubar e substituir a lei.

