Trump parabeniza Erdogan pelo resultado do plebiscito

A Casa Branca disse hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para parabenizá-lo pelo resultado do plebiscito, que expande os poderes de seu gabinete.

A ligação aconteceu apesar das preocupações de observadores internacionais e partidos da oposição sobre as inúmeras irregularidades na votação, incluindo a decisão de um painel eleitoral de aceitar cédulas que não traziam selos oficiais, como exigido pela lei turca.

A Casa Branca disse que Trump e Erdogan também discutiram a decisão do americano de bombardear uma base aérea do regime sírio, em resposta a um ataque químico que matou dezenas de pessoas no país. Trump agradeceu Erdogan por ter apoiado a ação.

Críticos argumentam que as reformas na Turquia darão muitos poderes a um homem com uma tendência cada vez mais autocrática. Fonte: Associated Press.

