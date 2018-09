Trump ordena tornar público documentos relacionados à investigação russa

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou nesta segunda-feira tornar público imediatamente uma série de documentos sensíveis da comunidade de inteligência e de aplicação da lei relacionados à investigação contínua sobre a interferência da Rússia nas eleições dos EUA.

Trump ordenou que mais de uma dúzia de páginas de um mandado federal usado para obter uma escuta secreta em um de seus ex-conselheiros, Carter Page, fosse tornada pública, assim como todas as entrevistas que foram feitas para obter esse mandado. Trump também ordenou que as mensagens de texto do alto escalão do Departamento de Justiça e dos funcionários do FBI fossem divulgadas sem edições.

Esses funcionários incluem o ex-diretor do FBI James Comey, o ex-vice-diretor Andrew McCabe, o ex-agente do FBI Peter Strzok, a ex-advogada do FBI Lisa Page, e o oficial do Departamento de Justiça Bruce Ohr. Todos estavam envolvidos na investigação da interferência russa nas eleições de 2016.

O procurador especial Robert Mueller está investigando se os associados de Trump conspiraram com os esforços da Rússia para interferir na eleição. Trump negou conluio e Moscou negou interferência.

Trump tem estado sob pressão de seus aliados no Congresso para tornar público mais material relacionado à investigação. Nesta segunda-feira, ele citou a necessidade de transparência.

Trump, em uma entrevista na semana passada ao The Wall Street Journal, deixou claro seu descontentamento com a investigação da Rússia, mencionando pelo nome algumas das pessoas cobertas pela ordem de tornar público. Ele disse que seu mandato foi bem sucedido "apesar desta caça às bruxas". O FBI se recusou a comentar. Fonte: Dow Jones Newswires.