Trump nomeia Ajit Pai como chefe de Comissão Federal de Comunicações dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apontou um duro crítico das regras da gestão de Barack Obama sobre a "neutralidade da rede" para ser o principal regulador das concessões no setor de telecomunicações do país. Em comunicado nesta segunda-feira, Ajit Pai agradeceu ao presidente por selecioná-lo como próximo presidente da Comissão Federal de Comunicações.

Pai era um dos dois republicanos entre os cinco membros do painel que regula a infraestrutura de comunicações dos EUA, incluindo a televisão, o telefone e o serviço de internet. Atualmente, há apenas três membros no painel. A nova maioria republicana nesse órgão, junto com o controle desse partido do Congresso e da Casa Branca, pode ajudá-lo a recuar em políticas aplaudidas por defensores dos consumidores mas que desagradam muitos grupos de telefone e TV a cabo do setor. Entre elas estão as regras sobre a neutralidade da internet, que proíbem que as provedoras dos serviços favoreçam alguns sites e aplicativos em detrimento de outros.

Pai argumenta há tempos que a comissão sob o comando de Thomas Wheeler avançou em suas atribuições, o que sugere que ele deve direcionar a agência mais a favor das grandes companhias telefônicas e de TV a cabo. Para ele, regulações desnecessárias atrasam investimentos e inovação no setor.

O republicano se opõe, por exemplo, a regulações que forçam os fornecedores de banda larga a perguntar aos consumidores se autorizam antes do uso de seus dados. Na avaliação de Pai, isso torna-se mais oneroso que os requerimentos para companhias de internet como Google e Facebook.

Atualmente, há dois republicanos e um democrata na comissão, com dois lugares vagos, que devem ir para um republicano e um democrata.

Um indiano-americano do Kansas, Pai atua como membro da comissão desde 2012. Durante seus quase 15 anos no governo, ele já foi funcionário do Senado e também no Departamento de Justiça. Atuou também como advogado da Verizon e integrou o escritório de advogacia Jenner & Block. Fonte: Associated Press.

