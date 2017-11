Trump: nenhum ditador, nenhum regime e nenhuma nação devem subestimar a América

"Juntamente com nossos aliados, os guerreiros da América estão preparados para defender nossa nação, utilizando a gama completa das nossas capacidades incomparáveis. Ninguém, nenhum ditador, nenhum regime e nenhuma nação devem subestimar, nunca, o jeito de resolver americano", disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em breve discurso realizado antes de um jogo golfe com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.

Trump disse que o Japão é um "aliado crucial" e advertiu adversários para não testar a América.

"O Japão é um parceiro precioso e aliado crucial dos Estados Unidos e hoje agradecemos por nos acolherem e por décadas de amizade maravilhosa entre nossas duas nações", disse Trump aos membros do serviço americano e do japonês, na base aérea Yokota, nos arredores de Tóquio.

Embora Trump não tenha mencionado a Coreia do Norte durante o discurso, o espectro do seu programa de armas deve permear toda a passagem pela Ásia. O presidente advertiu sobre as consequências de mexer com o que ele chamou de "força de luta mais temível na história do nosso mundo".

A jornalistas, ele disse: "Houve 25 anos de fraqueza total, então estamos adotando uma abordagem muito diferente".

Durante sua viagem, Trump também se encontrará com o presidente russo, Vladimir Putin.