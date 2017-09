Trump nega acordo com oposição sobre imigrantes jovens e defende muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou as afirmações de dois importantes membros do Partido Democrata no Congresso de que exista um acordo com ele para garantir proteção a imigrantes jovens que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Além disso, Trump defendeu um reforço na segurança com a construção de um muro na fronteira com o México.

Em várias mensagens no Twitter na manhã desta quinta-feira, Trump garantiu que "nenhum acordo foi feito ontem à noite sobre o DACA", em referência à sigla do programa para imigrantes jovens dos EUA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Anteriormente, porém, o senador democrata Chuck Schumer e a líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, haviam dito que houve um acordo para que o programa fosse retomado, em troca de medidas adicionais de segurança para combater a imigração ilegal.

"O MURO, que já está em construção na forma de novas renovações de velhas cercas e muros existentes, continuará a ser construído", afirmou Trump. O presidente negou o acordo sobre o DACA e disse que, para isso ocorrer, deve haver um grande investimento na segurança fronteiriça em troca. "Isso seria sujeito à votação", comentou.

Trump ainda defendeu os jovens imigrantes, que segundo ele estão no país há muitos anos, sem cometer nenhuma falha, já que foram levados pelos parentes quando jovens. Ele questionou se alguém queria expulsar "jovens bons, educados e realizadores que têm empregos, alguns deles militares?".

Além disso, o presidente disse que deixa Washington hoje para ir até a Flórida ver os estragos causados pelo furacão Irma e também conversar com os agentes envolvidos na resposta aos problemas causados.

