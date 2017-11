Trump não faz campanha para candidato a senador do Alabama

O presidente Donald Trump não está fazendo campanha para o candidato a senador do Alabama, Roy Moore, em razão do desconforto com alegações de que o ex-juiz teria iniciado o contato sexual com meninas adolescentes décadas atrás, disse um assessor da Casa Branca.

Os republicanos nacionais contam com menos opções para representar o partido, antes da votação em 12 de dezembro. O diretor legislativo da Casa Branca, Marc Short, relatou que Trump teve "sérias preocupações" em relação às alegações.

Short disse em um programa da ABC que, se Trump "não acreditasse que as acusações das mulheres eram críveis, ele estaria fazendo campanha para Roy Moore."

Ainda assim, Short diz que Trump permitiria que os eleitores do Alabama decidissem o destino de Moore na eleição do próximo mês.

No entanto, Trump havia dito anteriormente que Moore deveria abandonar a disputar se as alegações fossem verdadeiras.