Trump não é contra ninguém, diz porta-voz dos EUA sobre protesto da NFL

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, afirmou em coletiva de imprensa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não é contra os jogadores de basquete da NFL e que é a favor da América sempre.

Nos últimos dias, alguns jogadores da Liga de Futebol Americano (NFL) têm realizado o protesto de se ajoelhar ou levantar os punhos cerrados durante o hino americano para protestar contra o tratamento policial contra os negros e a injustiça social no país.

"Nós respeitamos os direitos que as pessoas têm de protestar. Mas a prioridade do nosso presidente e do nosso governo é defender a bandeira americana", disse Sarah Sanders.

No final de semana, Trump entrou em polêmica com os jogadores de um dos esportes mais populares nos Estados Unidos. "Se os fãs da NFL se recusarem a ir aos jogos até que os jogadores parem de desrespeitar nossa bandeira e nosso país, nós veremos uma mudança rapidamente. Demitam ou suspendam esses jogadores que protestam!", afirmou Trump neste domingo na rede social de mensagens breves.

