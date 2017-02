Trump levanta US$ 9,6 mi em dezembro para candidatura à presidência em 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu em dezembro levantar US$ 9,6 milhões para sua campanha presidencial de 2020, impulsionado em grande medida por pequenos doadores, no momento em que sua campanha continua a enviar e-mails reguladores com solicitações de contribuição.

Trump entrou 2017 com US$ 7,6 milhões no banco e sem dívida, segundo a revelação de sua campanha apresentada no fim da terça-feira à Comissão de Eleição Federal. A campanha do republicano apresentou uma declaração oficial de candidatura para 2020 no dia da posse e continuou a enviar e-mails para levantar fundos.

Em 2008, o presidente Barack Obama levantou quase US$ 5 milhões no mês final de 2008.

A campanha gastou tanto quanto levantou em dezembro. Foram pagos, por exemplo, US$ 510 mil a Giles Parscale, a companhia comandada pelo diretor digital da campanha, Brad Parscale. O executivo, que levou quase US$ 94 milhões ao longo da campanha, ajuda agora a criar uma organização sem fins lucrativos para impulsionar a agenda do presidente. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários