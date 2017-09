Trump levanta US$ 5 mi para Partido Republicano em angariação de fundos em NY

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantou cerca de US$ 5 milhões em uma angariação de fundos neste noita, em Nova York, que vão beneficiar o Partido Republicano e a sua campanha para reeleição em 2020.

O evento aconteceu no renomado restaurante Le Cirque, em Manhattan, e contou com a presença de 150 pessoas que pagaram US$ 250 mil por dupla, de acordo com o porta-voz do Comitê Nacional Republicano, Cassie Smedile.

Os ingressos do jantar custaram US$ 35 mil por dupla ou US$ 100 mil para o acesso VIP. Trump também participou de uma reunião menor com doadores que também pagaram US$ 250 mil por dupla para participarem.

A breve viagem de Trump a Nova York incluiu uma parada na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) para se reunir com a embaixadora americana no sistema internacional, Nikki Haley, e outros diplomatas americanos. Fonte: Associated Press.

