Trump lamenta condenação de Manafort

O presidente Donald Trump disse na sexta-feira, 8, que "sente profundamente" por Paul Manafort, seu ex-chefe de campanha, que foi condenado a 47 meses de prisão por fraude, mas se mostrou satisfeito com o fato de a pena ser menor do que o esperado.

Trump disse que o processo contra Manafort é um "golpe organizado" para prejudicá-lo e lamentou a "caça às bruxas", apesar de o juiz indicar que não houve nenhum conluio com a Rússia - na verdade, o juiz do caso afirmou que o processo não tinha ligação com a Rússia. (Com agências internacionais)

