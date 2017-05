Trump lamenta acordo com democratas para aprovar financiamento ao governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump lamentou o fato de que precisou negociar com senadores democratas a viabilização de US$ 1 trilhão adicionais para financiar as despesas do governo até o fim de setembro.

"O motivo para que o plano tenha sido negociado entre republicanos e democratas é que precisamos de 60 votos no Senado e nós não os temos!", escreveu Trump em seu perfil no Twitter, acrescentando que o partido precisa eleger mais republicanos em 2018 ou mudar a regra que exige uma maioria qualificada para aprovar esse tipo de medida na Casa.

A necessidade de contar com votos de opositores para manter o governo funcionando fez com que medidas defendidas pela Casa Branca, como o financiamento da construção do muro na fronteira com o México ou cortes adicionais na Saúde e em pesquisa científica, fossem barrados no texto final, que deve começar a ser votado hoje no Congresso. Os recuos foram entendidos como uma derrota do presidente e uma demonstração de força dos democratas no Senado.(Marcelo Osakabe)

