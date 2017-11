Trump já está no Capitólio para discutir reforma tributária a portas fechadas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já chegou ao Capitólio para pedir aos deputados que aprovem hoje uma reforma tributária. Trump terá uma reunião a portas fechadas com os deputados de seu Partido Republicano, que devem apreciar a medida mais tarde.

Lideranças do Partido Republicano esperam aprovar a reforma até o Natal e preveem um resultado positivo nesta quarta-feira. O Comitê de Finanças do Senado, por sua vez, busca aprovar outra versão da reforma até o fim desta semana, embora alguns senadores governistas queiram mudanças.

Os republicanos dizem que a versão final representará menos impostos para milhões de americanos e gerará maior crescimento com os cortes nos impostos corporativos. Já os democratas dizem que as medidas beneficiam desproporcionalmente os mais ricos e as empresas. Fonte: Associated Press.