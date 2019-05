Trump indica Brasil como aliado importante extra-Otan

São Paulo, 08/05/2019 - O presidente dos EUA, Donald Trump, informou por meio de comunicado divulgado pela Casa Branca que tem a "intenção de designar o Brasil como aliado importante extra-Otan".

"Estou fazendo essa designação em reconhecimento aos recentes compromissos do Governo do Brasil de aumentar a cooperação em defesa com os Estados Unidos e em reconhecimento ao nosso próprio interesse nacional em aprofundar nossa coordenação de defesa com o Brasil", afirma Trump.

O comunicado curto, de apenas dois parágrafos e destinado ao Congresso americano, não dá detalhes sobre o assunto.