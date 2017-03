Trump firma dois decretos para revisar comércio com outras nações, diz porta-voz

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou nesta sexta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará nesta tarde dois decretos para revisar as relações comerciais do país com outras nações. Spicer disse que será feito um estudo no setor, para embasar decisões futuras sobre a área.

O primeiro decreto prevê uma revisão abrangente do comércio dos EUA, a fim de analisar o "crescente déficit" do país. O segundo deles prevê taxas para compensar preços artificialmente baixos oferecidos no mercado americano. O porta-voz disse que Trump pretende "lutar contra práticas injustas de comércio de uma vez por todas", durante seu mandato. Entre os setores em foco, o porta-voz citou aço, agricultura e maquinário, entre outros.

Spicer também comentou que o presidente se reuniu hoje com a ex-secretária de Estado Condoleezza Rice, para discutir questões de segurança, sem entrar em detalhes.

