Trump faz críticas a democratas e tenta impedir paralisação do governo

O Congresso tem até esta sexta-feira para elevar o teto da dívida e garantir o financiamento ao governo - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou seu perfil no Twitter para, novamente, criticar os democratas e tentar impedir uma paralisação da máquina federal nesta semana. O Congresso tem até esta sexta-feira para elevar o teto da dívida e garantir o financiamento ao governo. A expectativa é de que seja votada uma medida paliativa que dure até 16 de fevereiro.

De acordo com Trump, uma paralisação do governo "seria devastadora para as nossas forças armadas... Algo que os democratas não ligam muito". Na quinta-feira, o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan (Wisconsin), expressou otimismo de que haverá um acordo com os democratas para aprovar a lei do orçamento do ano fiscal corrente.

Tuítes de Trump feitos no início do dia foram alvo de comentários por parte de congressistas republicanas. Mais cedo, o presidente pediu que houvesse a separação de um programa popular de seguro de saúde infantil da conta de gastos de curto prazo para manter o governo operante. A medida está sendo estudada pelos próprios republicanos para atrair votos democratas. Ao entrar no Capitólio, o senador republicano Lindsey Graham (Carolina do Sul) afirmou que "nós não temos um parceiro confiável na Casa Branca para negociar. Isso se transformou em um show sem motivo e a única saída para isso é crescer um pouco. Espero que isso aconteça".

Apesar da maioria dos republicanos concordar com a medida de curto prazo, o grupo conservador de deputados Freedom Caucus já sinalizou que irá se opor à legislação, a menos que os líderes do Congresso concordem em impulsionar os gastos com defesa.