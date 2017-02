Trump faz balanço de significado de sua vitória para o país

O discurso do presidente Donald Trump ao Congresso dos Estados Unidos trouxe novamente um balanço do que a vitória do republicano - sacramentada em novembro do ano passado - significou para o país em apenas poucos meses.

"Os mercados acionários bateram recordes desde minha eleição", disse Trump, fazendo menção ao índice Dow Jones, que ultrapassou a barreira dos 20 mil pontos.

O presidente também explorou o discurso nacionalista e garantiu que irá impedir quaisquer regulações que atrapalhem a sobrevivência das mineradoras americanas, dizendo que os oleodutos a serem construídos por sua administração serão feitos com aço americano, para aplausos dos congressistas.

Ao citar a saída dos EUA da Parceria Transpacífico (TPP), os vivas recorrentes da maioria republicana do Congresso diminuíram. O TPP é um acordo de livre-comércio entre países banhados pelo Oceano Pacífico que levou mais de sete anos para ser firmado. Trump assinou decreto retirando os EUA do acordo em 23 de janeiro.

A proibição de lobby por 5 anos de funcionários do ramo executivo também foi mencionada como uma vitória por Trump, no que ele chamou de combate ao "pântano de corrupção" que assola o país. (Flavia Alemi - [email protected] )

Veja Também

Comentários