Trump fala com presidente do Egito após ataque contra cristãos no país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou ao telefone com o presidente egípcio, Abdel-Fattah el-Sissi, no domingo, para enviar suas condolências pelo ataque ocorrido no país. Além disso, Trump expressou sua confiança de que o Egito fará todo o possível "para proteger os cristãos e todos os egípcios".

A Casa Branca disse que Trump falou com el-Sissi e condenou o ataque terrorista contra igrejas cristãs, ocorrido no domingo. "O presidente também demonstrou sua confiança no compromisso do presidente el-Sissi para proteger cristãos e todos os egípcios."

Mais de 40 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas no ataque. O episódio ocorreu mais de uma semana após Trump receber el-Sissi na Casa Branca e discutir o combate ao extremismo. Fonte: Associated Press.

