Trump fala com premiê da Suécia sobre ataque com caminhão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou por telefone com o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Lofven, para lamentar o ataque com um caminhão ocorrido no país e expressar suas condolências. O diálogo entre os líderes ocorreu no domingo e, segundo a Casa Branca, Trump desejou também uma "rápida recuperação aos feridos".

Os dois líderes concordaram em "manter e fortalecer a já próxima parceria entre os Estados Unidos e a Suécia para o combate ao terrorismo global", segundo comunicado da Casa Branca. Na sexta-feira, quatro pessoas morreram e 15 ficaram feridas quando um caminhão roubado de cerveja foi lançado contra pedestres em Estocolmo. A polícia prendeu um suspeito de 39 anos, do Usbequistão, que tinha tido o pedido de residência rejeitado no ano passado. Uma segunda pessoa foi detida no local. Fonte: Associated Press.

