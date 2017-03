Trump está revendo Acordo do Clima de Paris deve anunciar decisão no fim de maio

O presidente dos Estados Unidos, Donald, Trump, está revendo o Acordo do Clima de Paris e pretende anunciar sua decisão final antes da cúpula de líderes do G-7, no fim de maio, afirmou hoje o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

Em entrevista coletiva, o porta-voz afirmou também que Trump pretende discutir uma ampla gama de assuntos durante a visita do presidente da China, Xi Jinping, na próxima semana, entre eles, o comércio, a Coreia do Norte e a disputa territorial Mar da China Meridional. (Marcelo Osakabe)

Veja Também

Comentários