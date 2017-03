Trump está "confiante" que Depto. de Justiça terá evidência de grampo telefônico

A Casa Branca afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump está "extremamente confiante" que o Departamento de Justiça terá evidências que comprovem sua acusações de que o ex-presidente Barack Obama realizou um grampo telefônico na Trump Tower, afirmou o porta-voz do governo, Sean Spicer.

Os comentários ocorrem um dia após a instituição ter pedido mais tempo para políticos para procurarem mais evidências. O Comitê de Inteligência do Senado dos EUA deu ao departamento até o dia 20 de março para finalizar a questão, mesmo dia em que começam as investigações sobre uma alegada interferência da Rússia sobre as eleições presidenciais e possíveis contatos entre assessores de Trump e autoridades russas. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários