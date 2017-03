Trump escolhe marido de Kellyanne Conway para cargo no Departamento de Justiça

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu o marido da conselheira da Casa Branca, Kellyanne Conway, para chefiar a divisão civil do Departamento de Justiça, afirmou hoje o Wall Street Journal.

George Conway foi escolhido para chefiar o escritório que tem responsabilidade de defender, entre outras, o decreto anti-imigração do governo.

Conway é sócio no escritório Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, de Nova York. O site do escritório afirma que ele tem grande experiência em casos envolvendo fusões e aquisições, mercado financeiro e casos antitruste. O advogado é formado em Harvard e em Yale.

A Casa Branca e o Departamento de Justiça não confirmaram a escolha neste sábado. Conway não comentou a reportagem.

Kellyanne Conway é uma especialista em eleições republicana e foi diretora de campanha de Trump. Ela ganhou rapidamente sua confiança e também é próxima de sua filha, Ivanka, e de seu marido, Jared Kushner, outra voz influente no círculo de Trump. Ela ficou mais conhecida ao afirmar que a Casa Branca ofereceu "fatos alternativos" sobre o tamanho do público que acompanhou a cerimônia de posse do republicano em janeiro. Fonte: Associated Press.

