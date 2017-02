Trump enfatiza a premiê do Canadá importância da proteção contra terroristas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou nesta quinta-feira por telefone com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. A Casa Branca divulgou breve comunicado sobre o contato, no qual diz que Trump enfatizou a importância de um trabalho conjunto em temas que cruzam as fronteiras.

No telefonema, Trump defendeu a implementação de ações de seu governo para proteger os EUA de ataques terroristas "feitos por estrangeiros e outros", diz o comunicado. Os dois líderes também reafirmaram o desejo de continuar a construir a "profunda parceria" bilateral, que segundo eles foi fortalecida pela reunião que tiveram em 13 de fevereiro.

