Trump elogia trabalho dos EUA em Porto Rico em novas mensagens no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse há pouco, pelo Twitter, que seu governo "tem feito um ótimo trabalho com a situação impossível de Porto Rico", apesar das notícias falsas e reclamações "ingratas e motivadas politicamente". O país sofre as consequências do furacão Maria.

"As pessoas começam agora a reconhecer o trabalho fantástico que tem sido feito pelo FEMA e militares. Todos os prédios foram inspecionados para segurança. Obrigado ao governo de Porto Rico e a todos que trabalham tão de perto. Trabalho fantástico", disse há pouco, por meio de postagens no Twitter.

Ontem, Trump publicou uma série de mensagens em resposta à prefeita de San Juan, capital de Porto Rico, Carmen Yulin Cruz, que havia pedido mais ajuda do governo norte-americano. "Eles querem que tudo seja feito para eles, quando deveria ser um esforço comunitário. Dez mil funcionários federais estão agora na ilha fazendo um trabalho fantástico", disse Trump em uma das publicações.

Ele disse que o furacão "destruiu totalmente" Porto Rico e que os militares e socorristas, apesar da falta de eletricidade e da dificuldade de acesso e de comunicação, "fizeram um trabalho incrível". O presidente disse também que a prefeita foi "bastante elogiosa alguns dias atrás", mas "agora foi orientada pelos democratas a ser desagradável com Trump".

Poucas horas após as publicações de Trump, Carmen Yulin Cruz também publicou mensagens no Twitter, sem mencionar Trump, pedindo por foco na ajuda à população. "O objetivo é apenas um: salvar vidas. Essa é a hora de mostrarmos nossas 'verdadeiras cores'. Não podemos ser distraídos por mais nada", disse. (Marcelle Gutierrez - marcelle.gutierrez@estadao.com)

