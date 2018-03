Trump elogia presidente da China pela consolidação do poder

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o presidente da China, Xi Jinping, pela recente consolidação do poder, com potencial mandato ampliado, imaginando que ele não se importaria em promover essa manobra, de acordo com reportagem publicada no site da CNN.

"Ele agora é presidente para toda a vida. Presidente para toda a vida. Não, ele é ótimo", disse Trump. "E observe, ele conseguiu fazer isso. Acho que é ótimo. Talvez tenhamos de dar uma chance (a essa possibilidade), algum dia". As declarações foram feitas a portas fechadas, mas a gravação foi obtida pela CNN.

As observações feitas dentro durante um almoço para arrecadação de fundos, foram longas e salpicadas de piadas e risadas. Mas as palavras de Trump refletiram seu ressentimento quanto ao fato de suas decisões, tomadas durante a campanha de 2016, continuam sob escrutínio, enquanto as da sua ex-rival, Hillary Clinton, não.

No sábado, entre os doadores reunidos no grande salão de baile, Trump refletiu sobre a felicidade da ex-rival, imaginando em voz alta se ela estava curtindo a vida após a campanha. "Hillary é uma pessoa feliz? Você acha que ela é feliz?", disse.