Trump elogia economia dos EUA e critica investigação de interferência russa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender a economia norte-americana no Twitter. "Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos atingiram seu nível mais baixo (MELHOR) em mais de 50 anos!", disse Trump. Em outra mensagem, ele voltou a criticar a investigação sobre a interferência russa na eleição dos EUA e os Democratas. "Você pode acreditar que eu tive que passar pela pior e mais corrupta Caça às Bruxas na história dos Estados Unidos (sem conluio) quando foi o 'outro lado' que criou ilegalmente o evento diversionista e criminoso e até mesmo espionou minha campanha? Vergonhoso!"

Mais cedo, ele já havia criticado os Democratas pelo pedido da íntegra do relatório do procurador Robert Mueller sobre a interferência da Rússia nas eleições de 2016 e pela mobilização para um processo de impeachment. Trump também já havia desejado Feliz Páscoa e falado sobre os ataques no Sri Lanka, dizendo que os EUA "estão prontos para ajudar".

Neste domingo, o presidente dos EUA participou de culto de Páscoa em uma igreja episcopal com a primeira-dama Melania Trump e a filha Tiffany. "Feliz Páscoa a todos, tenham um ótimo dia", disse Trump ao chegar à igreja. "Muitas coisas boas estão acontecendo para o nosso país." (Leticia Pakulski - leticia.pakulski@estadao.com; com informações da Associated Press)