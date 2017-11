Trump e Putin se cumprimentam durante evento no Vietnã

ESPORTE Senegal bate África do Sul e se torna 3ª nação africana classficada para a Copa

POLÍTICA Se não houver convergência, apoiarei Tasso à presidência do PSDB, diz FHC

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados