Trump e presidente do Egito se encontrarão em Washington no início de abril

O presidente do Egito, Abdel-Fattah El-Sissi, e o presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirão em Washington no próximo mês, informou neste domingo o principal jornal estatal do país Al-Ahram.

Segundo o jornal, os dois líderes se encontrarão na primeira semana de abril, no que será a primeira visita de El-Sissi a Washington desde que ele tomou posse em 2014.

El-Sissi e Trump já mostraram um vínculo quando se encontraram em setembro à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), quando o republicano ainda era candidato presidencial. Na ocasião, Trump disse que os dois tinham "boa química" e el-Sissi disse que Trump seria "sem dúvida" um líder forte. Fonte: Associated Press

