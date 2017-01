Trump e Peña Nieto, presidente do México, conversaram por uma hora ao telefone

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o do México, Enrique Peña Nieto, conversaram nesta sexta-feira durante uma hora por telefone. O contato ocorre em meio a uma disputa entre os dois governos sobre o financiamento de um muro que Trump deseja construir na fronteira. Dois funcionários do governo de Trump confirmaram o contato telefônico.

Na quinta-feira, Peña Nieto anunciou que havia desistido de uma visita agendada para os EUA na próxima semana, após Trump dizer que fará os mexicanos pagar o muro e também que, se não pretendiam pagar, o melhor seria cancelar a reunião com Peña Nieto. Depois da comunicação do presidente mexicano, Trump disse que o cancelamento do encontro havia sido feito de comum acordo. Fonte: Associated Press.

