Trump: é esperado que nos encontremos com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que espera se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, em sua primeira viagem oficial para a Ásia. "É esperado que nos encontremos com Putin, sim", disse Trump a antes de chegar à capital do Japão. "Queremos a ajuda de Putin na Coreia do Norte e nos encontraremos com muitos líderes diferentes".

A primeira viagem oficial para a Ásia começou neste domingo com encontro com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. A viagem termina com conferências multinacionais no Vietnã e nas Filipinas, das quais Putin também deve participar.

Durante o voo para Tóquio de Honolulu, Trump disse que a pressão sobre a Coreia do Norte era sua prioridade. Ele também queria tomar medidas para reduzir os déficits comerciais dos Estados Unidos na Ásia.

Trump também visitará a China, mas, antes dela, visitará a Coreia do Sul e o Japão. Na segunda-feira, Trump e Abe vão participar de uma reunião bilateral e organizar uma conferência de imprensa conjunta, antes de um jantar estadual no Akasaka Palace.