Trump e Erdogan se encontrarão em maio antes da cúpula da Otan

O Ministro de Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse nesta quarta-feira que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirão no próximo mês.

Falando em uma coletiva de imprensa, Cavusoglu disse que os dois líderes se reunirão em maio antes de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Cavusoglu disse que ele e o Secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, ainda vão finalizar a data e o horário do encontro. Fonte: Associated Press

