Trump e Abe disputam partida de golfe na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a manhã deste sábado jogando golfe na Flórida com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Após um início truculento em conversas diplomáticas, incluindo telefonemas ríspidos com os líderes do México, Enrique Peña Nieto, e Austrália, Malcolm Turnbull, o fim de semana amigável com Abe sugere que Trump pretende investir tempo para desenvolver relações pessoais com líderes com quem pretende trabalhar em conjunto.

Trump e Abe saíram cedo da casa do presidente norte-americano em Mar-a-Lago e se dirigiram a um dos campos de golfe de Trump em Jupiter. A imprensa não foi autorizada a acompanhar a partida de golfe, mas Trump publicou no Twitter uma foto em que os líderes se cumprimentam. "Ótimo momento recebendo o primeiro ministro Shinzo Abe nos Estado Unidos", dizia o tuíte. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários